Recco, martedì al via i lavori di asfaltatura in via IV Novembre e piazza Nicoloso

Recco. Partiranno martedì 9 marzo, per concludersi entro la fine della settimana, i lavori di asfaltatura in via IV Novembre e in piazza Nicoloso.

La società Iren, in seguito di alcuni importanti interventi realizzati sulla rete fognaria, ora si sta occupando del ripristino del manto stradale. Una volta chiuso questo cantiere, da martedi 16 marzo, ci si sposterà in via Liceti per una nuova operazione di riasfaltatura, dove sono in via di ultimazione opere di sistemazione dell’acquedotto.

