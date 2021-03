Spettacoli online, fiere multimediali, mostre, gare sportive: un ricco fine settimana di eventi in provincia

“Marzo è un mese pazzo”, recita un insolito proverbio. “Pazzo” forse per via del tempo, che non è mai più gelido di quello del trascorso inverno ma non è ancora afoso come nella susseguente estate. “Pazzo” per l’allegria e la spensieratezza preannunciate dall’agognata primavera. “Pazzo” anche per il nostro inconsueto tentativo di mixare gli eventi al chiuso e all’aperto sia del sabato sia della domenica, che follemente azzardiamo qui sottostante. Dopotutto nulla di più “pazzo” è come la nostra inconfutabile sollazzevole comune passione per le quarantott’ore più piacevoli della settimana!

Sabato da Savona l’attore Alessandro Bergallo porta in scena lo spettacolo comico di teatro canzone “Ce le ho tutte!”, di cui è autore insieme ad Andrea Begnini e con la partecipazione dal vivo al contrabbasso di Federico Bagnasco. Un divertente percorso jazz di definizione di se stessi per via di negazione: provando a togliere progressivamente da sé, come tanti post-it da una parete, tutte le paure, le illusioni, i ragionamenti contorti e le false aspettative che ereditiamo e ci costruiamo nel corso della nostra esistenza, si arriverà (forse) a scoprire se resta qualcosa di noi.

