Alassio, carabinieri in forze sul territorio: 10 multe per violazione Dpcm, 5 denunce

Alassio. Fine settimana denso di controlli da parte delle stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Alassio, che, in esecuzione di un servizio ad ampio raggio di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona, coadiuvati dai militari del 15° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga, hanno messo in campo nei punti nevralgici del territorio (zone periferiche, parchi, carruggi, scali ferroviari e altre zone sensibili) varie pattuglie, sia in uniforme sia con personale in borghese, in modo da confondersi tra la gente.

Il consuntivo registra 100 persone identificate e 70 mezzi controllati, cinque dei quali sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a cura della sezione radiomobile di Alassio, 10 persone contravvenzionate per la violazione delle restrizioni anticontagio legate alla pandemia di Covid-19, 10 grammi di sostanza stupefacente sequestrata (marijuana) e 5 persone denunciate.

