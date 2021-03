Albenga: calle e caramelle dell’Ant per la Festa della Donna a sostegno della prevenzione oncologica

Albenga. In occasione della Festa della Donna, domenica 7 marzo e lunedì 8 marzo i volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus saranno presenti in Largo Doria ad Albenga per offrire splendidi mazzi di calle e scatoline di caramelle.

“Le donne non si toccano nemmeno con un fiore” dice un antico proverbio e da qui nasce l’idea di scegliere un fiore delicato come la calla. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno prossimamente nel territorio albenganese.

