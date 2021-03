Beppe Grillo: “Stanotte ho avuto un’idea, mi candido a segretario ‘elevato’ del Pd”

Genova. Provocazione o no Beppe Grillo, in un lungo video, parla della crisi del Pd e della necessità di costruire progettu comuni sull’ambiente, l’istruzione e il lavoro per le generazioni che verranno. Ecco lo sbobinato integrale del video, così come appare sul blog del leader M5s.

E’ tutta la notte che sogno, che mi sveglio di notte, penso a dieci progetti, venti contemporaneamente, scrivo fogli, foglietti, ho la mente disordinata, nell’entropia, seconda legge della termodinamica. Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al MoVimento 5 Stelle, non sono riuscito a votare.

Mi ero iscritto al pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera, e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito. Poi vedo la situazione del partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia.

