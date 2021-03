Con il grido “Libertà” si chiude la manifestazione di protesta #IoFestival

Sanremo. Con un coro che invoca “libertà” si è chiusa in piazza Colombo la manifestazione di protesta #IoFestival: il Festival delle riaperture in Italia, organizzato dal Movimento Imprese Italiane insieme a #IoApro.

Una trentina, secondo la polizia, le persone scese in piazza per la conclusione della manifestazione iniziata martedì scorso, in concomitanza con il Festival, e andata avanti tutti i cinque giorni della kermesse canora.

... » Leggi tutto