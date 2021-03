Coronavirus, all’auditorium Rambaldi di Pieve di Teco al via alle vaccinazioni degli over 80

Pieve di Teco. Al via stamani la vaccinazione per gli over 80 in valle Arroscia. Presso l’auditorium Rambaldi a Pieve di Teco è stato allestito il centro vaccinale primario destinato alla somministrazione delle dosi per i cittadini dei comuni rientranti nel distretto socio-sanitario Imperia 3, ambito Valle Arroscia, ossia Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vassalico.

