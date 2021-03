Covid, Torre (Pd Sanremo) a Toti: «I liguri chiedono competenza non retorica inutile»

Sanremo. «Il governatore Toti non smette mai di sorprenderci. Prima passa un anno a fare critiche sulle scelte del governo, ovviamente contestando anche il fatto che il passaggio da un colore all’altro delle regioni venisse comunicato solo due giorni prima, danneggiando così le categorie dei pubblici esercizi in particolare di ristoranti e bar che non hanno il tempo sufficiente per organizzare le forniture di prodotti deperibili, come viene riportato ad esempio il 14 febbraio 2021 sul sito “Genova è”, poi però commette lo stesso errore, illudendo gli esercenti di Sanremo di poter lavorare una settimana (per giunta proprio quella del festival), distinguendo tra distretto 1 e 2 , per poi comunicare la chiusura da un giorno all’altro anche a Sanremo, e si offende se giustamente qualcuno gli fa notare che così ha creato solo confusione ed aumentato le difficoltà di chi deve organizzare e gestire l’apertura della propria attività economica.

... » Leggi tutto