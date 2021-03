Disastro A10, Berrino: “Inaccettabile autostrada bloccata 24 ore, necessario raddoppio ferroviario”

Liguria. “L’ennesimo gravissimo incidente, che ha purtroppo causato la morte di un camionista, ha avuto anche ripercussioni per più di 24 ore in autostrada con migliaia di vetture e camion incolonnate. Una situazione inaccettabile e vergognosa”.

Così l’assessore regionale Gianni Berrino interviene sull’incidente mortale di giovedì che ha causato disagi per oltre 24 ore sull’autostrada A10 che, come evidenziato ieri da molti sindaci del Ponente, ha messo in luce anche le problematiche dovute alla chiusura del punto nascite del Santa Corona. Ma ora l’assessore si sofferma su un altro punto importante.

