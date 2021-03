Ex mercato del pesce, commercianti e associazioni sul piede di guerra: “No a un altro supermercato”

Genova. Commercianti del centro storico sul piede di guerra rispetto all’ipotesi dell’apertura di un supermercato al piano terra dell’ex mercato del pesce di piazza Cavour.

“E’ chiaro a tutti – tuona Andrea Dameri, direttore provinciale di Confesercenti – che una media superficie in quel luogo non ci può stare. Anzitutto si tratta di un ennesimo nodo nevralgico per il traffico cittadino che tutti conosciamo bene e poi così si regala alla grande distribuzione un altro pezzo pregiato della città. I nostri associati sono furiosi e credo siano anche disposti a scendere il piazza contro questa scelta”.

