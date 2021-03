Giulia Stanganini confessa in cella l’omicidio del figlio: “Non volevo facesse una vita di m… come me”

Genova. Ha ucciso il piccolo Adam perché non era in grado di gestirlo e perché le crisi di pianto del piccolo la facevano impazzire: si metteva a urlare da sola in casa e spaccava oggetti fino a che il piccino non smetteva di piangere.

Di notte poi il bimbo di 3 anni e mezzo anziché farlo dormire nel letto con lei lo teneva legato nel passeggino facendolo dormire seduto perché non sopportava i suoi movimenti nel letto.

