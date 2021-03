I lavoratori del Casinò di Sanremo manifestano davanti alla casa da gioco: «Fateci riaprire»

Sanremo. “Il lavoro non è un gioco”; “232 giorni senza lavorare”; “Protocolli di sicurezza rispettati per clienti e dipendenti”. Sono alcune delle scritte comparse sugli striscioni dei lavoratori del Casinò di Sanremo. Una cinquantina circa, quelli che hanno manifestato nel pomeriggio davanti alla casa da gioco, rimasta chiusa per quasi un anno, tranne una piccola parentesi estiva, per motivi legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

... » Leggi tutto