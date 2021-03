Ipotesi Esselunga Savona, i cittadini savonesi si dividono: “Finalmente la concorrenza”, “Parchi non supermercati”

Savona. Da una parte chi accoglierebbe con entusiasmo un nuovo Esselunga in città: “Finalmente ci sarà un po’ di concorrenza alla Coop“, dall’altra chi ritiene che sarebbe l’ennesimo punto vendita: “Basta supermercati, vogliamo dei parchi“. Così i cittadini savonesi hanno commentato il post sulla pagina Facebook di IVG dell’articolo relativo alla reazioni dei commercianti rispondendo alla domanda: “E tu saresti pro o contro un nuovo Esselunga in zona piazza del Popolo?”. E’ emersa una netta divisione a favore di chi vedrebbe come un passo in avanti positivo un nuovo punto vendita in città (un centinaio) contro chi si è fermamente opposto (una settantina).

E’ in previsione la riqualificazione delle aree Binario Blu (la zona compresa tra il tribunale di Savona e il torrente Letimbro) e una delle possibili soluzioni, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere proprio l’approdo di Esselunga. Infatti, a fine gennaio i responsabili della società Binario Blu avevano incontrato gli imprenditori del noto marchio lombardo per approfondire le loro intenzioni.

