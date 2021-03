Luminosa Bogliolo debutta agli Europei di Torun e vince la sua batteria

Alassio. Il debutto di Luminosa Bogliolo agli Europei indoor di Torun è avventuo pochi minuti fa, con la batteria dei 60 metri a ostacoli. Per lei è arrivato un primo posto convincente, arricchito da un buon tempo, che fa ben sperare per i prossimi turni.

Nella terza giornata della manifestazione europea, Luminosa Bogliolo ha corso la quarta batteria. L’alassina partiva con l’intento di abbattere il muro degli otto secondi per la prima volta nella sua carriera. Tre posti in semifinale per ciascuna batteria, più i recuperi: un cammino che si delinea non improponibile per l’azzurra. La Bogliolo ha chiuso la batteria al primo posto con un buon 8”01, davanti alla finlandese Neziri e la bulgara Stolova. Nonostante un’incertezza su un ostacolo, ha tenuto alto il ritmo della batteria, riuscendo a concludere con un margine ristretto ma sufficiente per la vittoria e, ovviamente, la qualificazione.

