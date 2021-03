Genova. Intervento tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri dei vigili del fuoco del distaccamento “Mario Meloncelli” in via Molassana, nel ex Teatro Cinema Nazionale.

Dall’edificio era stata segnalata una fuoriuscita di fumo. Grazie alla ventilazione forzata i vigili del fuoco sono riusciti farsi strada nel fumo e raggiungere l’incendio propagatosi nei fondi del palazzo.

... » Leggi tutto