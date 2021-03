Pista ciclabile in via Fiume, i sindacati Amt: “Così è pericolosa, va modificata”

Genova. Non si fermano le polemiche sulle piste ciclabili cittadine che spesso tagliano il traffico o le corsie dei bus.

Per i sindacati di Amt in particolare ad essere pericoloso è il tracciato di inserimento del percorso ciclabile che si trova sul marciapiede di via Fiume, lato ponente, che si connette con la pista ciclabile di Via XX Settembre, immettendosi all’altezza dell’attraversamento pedonale Via Fiume/Via XX.

... » Leggi tutto