Sampdoria, Ranieri: “Sarà una partita difficile, noi però siamo pronti”

Genova. Domani allo stadio Luigi Ferraris andrà in scena uno dei match validi per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ad affrontarsi saranno Sampdoria e Cagliari, due formazioni in cerca di conferme dopo periodi confusi per diversi motivi. I blucerchiati infatti, dopo un ottimo percorso, hanno iniziato a perdere alcune certezze, fattore dimostrato dal solo punto conquistato nelle ultime tre sfide disputate. Situazione differente invece per i sardi, tornati alla vittoria dopo addirittura alcuni mesi senza riuscire ad ottenerla. Fare bottino pieno sarà quindi fondamentale per entrambe le compagini, alla ricerca appunto di trovare la loro dimensione.

A prendere la parola per analizzare lo stato di salute dei suoi ci ha pensato Claudio Ranieri, il quale in conferenza stampa ha dichiarato: “La squadra sta bene, sappiamo che domani ci attenderà un match complicato ma noi siamo pronti.”

