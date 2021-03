Sanremo 2021, “Che ne So” di Elena Faggi vince il Premio Soundies Awards

Sanremo. La 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana è davvero singolare, ha cambiato persino il modo di vivere la kermesse canora più amata dagli italiani. Il pubblico non è in platea, non affolla le strade. Difficile incontrare gli artisti, impossibile incrociare personaggi dello spettacolo. In una Sanremo quasi spettrale, ciò che davvero non si ferma non è solo la musica all’interno del teatro Ariston ma anche Casa Sanremo che da 14 anni è la Casa del Festival.

