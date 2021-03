Sanremo per l’ambiente, la Città dei Fiori scende in campo contro il riscaldamento globale

Sanremo. Un messaggio importante per tutelare il futuro del pianeta arriva dalla città che in questi giorni è sotto i riflettori nazionali ed internazionali per il Festival della Canzone Italiana. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri si è unito a “Clima Comune”, la rete di oltre 70 sindaci italiani che si sono ufficialmente mobilitati per fermare i cambiamenti climatici, sostenendo l’iniziativa dei Cittadini Europei StopGlobalWarming.eu per l’istituzione di una carbon tax europea.

