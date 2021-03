Sanremo. «Mi è arrivata addosso un’ondata di stima, non posso dire altro se non grazie a chi crede in me e a chi continua a farlo». Dopo la vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro sulle note di “Non mi avete fatto niente“, Ermal Meta torna in gara al 71° Festival di Sanremo e lo fa con il brano “Un milione di cose da dirti“.

... » Leggi tutto