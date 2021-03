Savona, una residente delle Fornaci: “Vita impossibile per i commercianti, tra cantieri e niente parcheggi”

Buongiorno redazione, vorrei farvi avere e far sentire quanto più possibile il nostro disagio sia sotto il punto di vista di cittadino abitante alle fornaci, sia dal punto di vista di negoziante delle fornaci con una attività aperta nel 2018.

Dove già il settore del commercio era e continua ad essere il più martoriato sotto ogni punto di vista.

Vorrei che fosse riportato a chi di dovere che vivere e lavorare nel quartiere delle fornaci ora più che mai è una audace prova di sopravvivenza.

Occorre stare attenti alla propria incolumità in quanto se ci si sporge dal marciapiede si rischia di essere falciati da qualunque mezzo di passaggio, d’altronde la careggiata arriva a bordo marciapiede.

Punto numero due: parcheggi parliamone, cancellati tutti i parcheggi di ogni ordine e grado…….

Punto numero 3: cancellata ogni possibilità di poter fermare il veicolo per fare acquisti, il cosiddetto passaggio su cui le varie attività commerciali delle fornaci contavano x un buon 70 % x la sopravvivenza in questo momento!

Diciamo che la nostra amministrazione comunale ha studiato bene come affondare il commercio in zona fornaci e come rendere più difficile la vita a tutti coloro che vivono le fornaci perché gli accessi ai giardini della gioventù e ai giardini zona gelateria Cora per intenderci sono interdetti per non parlare l’accesso alla spiaggia senza fare dei chilometri!

... » Leggi tutto