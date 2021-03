Tour Lega nel ponente savonese, incontro a Tovo. Piana: “Rilancio del territorio con un percorso condiviso”

Tovo San Giacomo. Proseguono gli incontri calendarizzati dalla Lega per raccogliere le istanze del territorio dai sindaci della Liguria. “Oggi in Val Maremola, con l’onorevole Sara Foscolo, il capogruppo in consiglio regionale della Lega Stefano Mai e il consigliere regionale Brunello Brunetto stiamo calendarizzando un’agenda delle priorità, cementata sulle necessità locali” annuncia Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura, Marketing e Promozione Territoriale.

“Dopo un anno impegnativo il sostegno al comparto primario è essenziale: in quest’area si contano oltre 120 imprese familiari, con eccellenze quali l’Olio EVO, il Rossese, il Pigato, il Vermentino e la produzione di fronde verdi per uso ornamentale. Tra le linee d’azione scaturite la tutela di aree marginali, interventi sul ripristino di muri a secco, l’attuazione di piani di assestamento boschivo, l’accesso ai bandi, in particolare per i giovani agricoltori, e il supporto giuridico ai frantoi per il superamento delle problematiche in materia di scarico di acque reflue”.

