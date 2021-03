Vaccini anti Covid, Toti: “Non li abbiamo fatti dormire nei frigoriferi”

Genova. “I numeri ci dicono che non abbiamo fatto dormire i vaccini nei frigoriferi come qualcuno vorrebbe sostenere”: lo ha rivendicato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un punto stampa sulla pandemia soffermandosi in particolare sulla campagna di vaccinazione contro il covid.

“La percentuale della popolazione Ligure vaccinata rispetto alla popolazione ligure residente sul nostro territorio è del 5,91%”, rispetto alla media delle regioni italiane dove la popolazione vaccinata sul totale dei residenti è del 6,27%, ha sottolineato Toti.

