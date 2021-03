“No foibe no party”, l’adesivo che scatena la polemica. Lega: “Una vergogna”

Genova. “Genova è piena di adesivi e manifesti con la delirante scritta ‘No Foibe, no party’, su cui svetta il simbolo di Azione Antifascista. L’ennesimo atto di oltraggio e negazionismo nei confronti del tentativo di pulizia etnica perpetrata dai Partigiani Comunisti titini in Istria e Dalmazia contro gli italiani”.

Con queste parole, il deputato Massimiliano Panizzut della Lega, condanna gli adesivi comparsi, a quanto pare, in questi giorni a Genova, rilanciando”: Finora il centrosinistra a Genova non ha preso le distanze. Un grave silenzio-assenso che brucia in democrazia più del negazionismo antidemocratico della sinistra radicale. Siamo pronti con una proposta di legge per punire tali atti al pari del negazionismo sull’Olocausto”.

