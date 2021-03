Ranieri: “Vogliamo lottare sino alla fine, pareggio giusto, ma noi troppo ingenui”

Genova. “Per com’è andata la gara il pareggio è giusto, ma l’arbitro ci aveva detto a due minuti e quaranta dalla ripresa del gioco fischio la fine, noi a due minuti e dieci avevamo la palla, di solito in questi casi perdi tempo, ti butti a terra, sgonfi il pallone, invece non è stato così, siamo stati ingenui, il bello del calcio è proprio questo, l’imprevedibilità”. Non sembra però troppo rammaricato del pareggio Claudio Ranieri nelle interviste post partita. La Sampdoria è stata raggiunta dal Cagliari all’ultimo secondo, un 2-2 che in effetti sembra davvero il risultato più corretto alla luce di quanto espresso dalle due squadra, tuttavia la sensazione di aver sprecato un’altra occasione è tangibile.

Ranieri è comunque ottimista: “Se le motivazioni non le hai, non le hai anche nel secondo tempo. Sono convinto, dunque, che la Sampdoria vuole diventare grande e lotteremo fino in fondo”.

