Rowing Club Genovese in doppia cifra a Pra’, pioggia di ori per Speranza Pra e Sanremo

Genova. Il campo di regata di Genova Pra’ ha ospitato oggi una regata valida come selezione per il Meeting Nazionale di Piediluco in programma sabato 20 e domenica 21 marzo. Sessantacinque gare per un ricco programma iniziato alle 9,30 e terminato puntualmente alle 17. Alla competizione hanno partecipato 439 atleti/gara in forza a 18 società per un totale di 251 equipaggi.

Rowing Club Genovese d’oro nel doppio Allieve B2 (Lattanzio, Pozzobon), nel 7,20 Allievi C (Nicolò Rossi), nel doppio Allievi C (Vallarino, Pinna), nel singolo Senior (Giacomo Costa che farà il bis con Zamariola della Cerea nel 2 senza), nel 7,20 Cadetti (Filippo Folcia), nel doppio Senior (Virgilio, Cappannelli), nel singolo Esordienti (Aurora Cavolata), nel doppio Ragazze (Bucci, Pecorella), nel singolo Senior (Annalisa Cozzarini), nel singolo Pesi Leggeri (Francesco Polleri), nel doppio Senior femminile (Tanghetti, Costa), nel 4 di coppia Cadetti (Satta, Treccani, Pozzobon, Speciale) e nel 4 di coppia Senior (Tanghetti, Costa, Bucci, Rebuffo).

