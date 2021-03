Sanremo2021, blasfemia al Festival. Vescovo Suetta: «Offese rivolte a Dio e ai santi perpetrate da servizio pubblico»

Sanremo. «A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto». A dichiararlo è il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta che ha atteso la fine della 71esima edizione del Festival di Sanremo per condannare pubblicamente quanto visto su Rai1 nel corso delle serate della kermesse.

