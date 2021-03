Toti: “Nel savonese importante diffusione scolastica del virus”

Genova. “Nel savonese la diffusione scolastica del virus è maggiore, specie nell’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Sono 111 i positivi in più proprio nell’Asl 2, ed è per questo che da domani gli studenti liguri delle superiori (anche di altre province dove si registrano valori incrementati dagli adolescenti) saranno in didattica a distanza, una misura per continuare a mantenerci in fascia gialla e non peggiorare la situazione”.

Il governatore Giovanni Toti, nel suo consueto punto serale, illustra i dati quotidiani del contagio, sottolineando come, intervenendo in modo tempestivo, si riesca ad arginare l’incremento di ospedalizzati e, pertanto, a mantenere la regione in una soglia di attenzione più rilassata, seppur, lo ribadisce lo stesso presidente, “non sia ancora ora di abbassare la guardia”.

