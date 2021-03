Un ottimo Genoa non basta: all’Olimpico è 1-0 Roma

Roma. Oggi allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena uno dei match validi per la ventiseiesima giornata di Serie A. Protagoniste della sfida odierna proprio la Roma allenata da Paulo Fonseca ed il roccioso Genoa guidato da Davide Ballardini, due squadre sicuramente differenti accumunate però da un obiettivo: la ricerca della vittoria. I rossoblù infatti, dopo un periodo magico, speravano nell’impresa per rimediare al solo punto conquistato nelle ultime due gare, mentre i giallorossi erano alla disperata ricerca di un po’ di continuità, unica condizione mancante ad una formazione capace spesso di vincere anche in maniera ampiamente convincente. (Da rivedere)

Alle 12:30 circa il signor Michael Fabbri ha fischiato il calcio d’inizio con la Roma schierata con il consueto 3-4-2-1 interpretato da Pau Lopez, Mancini, Cristante, Smalling, Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres, Pedro, El Shaarawy e Borja Mayoral. A disposizione: Mirante, Fuzato, Carles Perez, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Spinazzola, Villar, Mkhitaryan.

