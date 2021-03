Vaccino Covid, il Dg di Asl2: “Definite le sedi di somministrazione. Nel savonese raggiunti ottimi risultati”

Provincia. Il direttore generale dell’Asl2 savonese, Marco Demonte Prioli, interviene nella “polemica interna” che deve contrapposti i due esponenti leghisti e medici Brunello Brunetto (consigliere regionale e presidente della commissione sanità) e Renato Giusto (presidente del consiglio comunale di Savona) rispetto alla campagna vaccinale.

Ieri l’ex primario del San Paolo si era complimentato con il personale sanitario, sottolineando come l’Asl2 si trovi ai primi posti per copertura di popolazione, grazie alla somministrazione di più di 26.000 dosi in poco più di un mese, 1.110 al giorno. Una soddisfazione non condivisa da Giusto, che sul lavoro dell’Asl2 affermava: “Troppa confusione, non è possibile che noi medici non sappiamo né quando né dove avverano i vaccini. Prima si era parlato addirittura di mandare gli abitanti di Savona a vaccinarsi nel Palasport di Spotorno. Ma scherziamo?”. Una confusione, che secondo Giusto, va ad influire anche su chi deve ricevere la sua dose. “I pazienti sono ansiosi e impauriti, noi medici arrabbiati e sconvolti” concludeva Giusto.

