Andora Race Cup, la grande mountain bike è tornata in Italia: Lars Forster e Jolanda Neff subito a segno

Andora. Il grande cross country, la disciplina olimpica della mountain bike, è finalmente tornata in Italia. Quasi venti mesi dopo lo spettacolare round di Coppa del Mondo in Val di Sole, domenica 7 marzo si è tenuta l’Andora Race Cup, la prima tappa degli Internazionali d’Italia Series, con un campo partenti di assoluto prestigio, tanto che in molti hanno parlato dell’appuntamento ligure come di un vero e proprio antipasto di Coppa del Mondo.

L’evento organizzato dall’Asd Andora Race con la consulenza di Mirko Celestino ha offerto il giusto mix di tecnica e dislivello (170 metri) sui 4.200 metri dell’anello immerso nella macchia mediterranea, a poche centinaia di metri dal lungomare. Molti fra i più forti atleti al mondo hanno trovato il sole e temperature miti ad attenderli in uno dei primissimi banchi di prova della stagione, con in palio punti preziosi per la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo.

