Autostrade rassicura i sindacati: “Massima attenzione alla normativa in materia di lavoro”

Liguria. La direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia rassicura i rappresentanti di Fillea Cgil e delle altri parti sociali sulla “continua attenzione dedicata al rispetto delle normative in materia di sicurezza e lavoro per quanto riguarda le attività di manutenzione in corso sulla rete autostradale ligure”.

“In qualità di committente, Autostrade per l’Italia effettua tutte le verifiche prescritte dalla legge sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici fin dalla fase della stipula dei contratti. Gli stessi subappalti, autorizzati sulla base della normativa vigente, sono assoggettati alla medesima tipologia di verifiche. Tutte le attività vengono effettuate sotto la supervisione di un direttore lavori, di un coordinatore della sicurezza e di un Rup che sorvegliano il regolare andamento dei cantieri”.

