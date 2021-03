Biancone Day 2021, al parco del Beigua tornano gli avvistamenti dei migratori

Genova. Ancora pochi giorni di attesa e poi nel Beigua scatterà il Biancone Day, la giornata dedicata alla migrazione dell’Aquila dei serpenti e di altri rapaci diurni impegnati in questo periodo nei viaggi pre nuziali. L’evento sarà anticipato da un doppio appuntamento, sabato 13 marzo, che coinvolgerà famiglie e giovani esploratori.

Partirà sabato mattina l’escursione per tutti “Aspettando il Biancone”: dal Curlo, sopra Arenzano, l’ornitologa del Parco ci accompagnerà tra boschi, rocce e praterie per scovare le tracce della presenza delle varie specie di uccelli che abitano il Beigua. Sguardo attento e orecchio teso per non perdere nessun indizio! L’escursione durerà l’intera giornata, con pranzo al sacco.

