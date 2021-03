Covid, Toti: “Chiusura scuole necessaria, misure mirate funzionano. Presto 50mila vaccini a settimana”

Liguria. “Oggi i dati mostrano una prima flessione della curva dei contagi, grazie alle misure che abbiamo preso. Credo dunque che le restrizioni sul ponente siano state opportune, così come sono opportune le restrizioni sulle scuole superiori”. Lo ha detto durante il punto stampa Covid della domenica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Ancora sulle scuole, e sulla decisione della chiusura, spiega: “La situazione è preoccupante non tanto per i ragazzi, che spesso non si rendono neanche conto di contrarre il Covid ma perché sono un evidente veicolo di trasmissione verso le loro famiglie. Se riusciamo a stare ancora in zona gialla, se i ricoveri in Liguria oggi sono sostanzialmente stabili è perché siamo intervenuti chirurgicamente dove serve, per categorie sociali o territori. In altre regioni d’Italia, anche quelle vicine a noi, la situazione non è così buona”, dice.

... » Leggi tutto