Diocesi di Savona, la colletta di Quaresima per cinque progetti

Savona. Nell’ambito del cammino diocesano “Pellegrini sulle tracce di Gesù” come da tradizione la chiesa di Savona-Noli propone una raccolta fondi per la quarta domenica di Quaresima. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Missioni-Migrantes e quest’anno aiuterà a sostenere alcuni progetti nel mondo legati alla diocesi.

Le offerte saranno raccolte durante la colletta delle messe di sabato e domenica prossimi 13 e 14 marzo nelle diverse parrocchie. Inoltre le offerte possono essere fatte anche tramite versamento sul conto intestato a diocesi di Savona-Noli Missioni all’Iban: IT27K0503449531000000002356. Il ricavato sarà equamente distribuito tra i cinque diversi progetti.

... » Leggi tutto