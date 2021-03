Ginnastica acrobatica: San Filippo Neri grande protagonista nella prima prova Silver

Albenga. Domenica 28 febbraio la città di Albenga ha inaugurato il campionato italiano Silver di ginnastica acrobatica, che ha ospitato atlete ed atleti provenienti da tutta Italia per disputare questa particolare gara a porte chiuse.

L’emergenza Covid non permette l’ingresso del pubblico all’interno del PalaMarco, ma l’emozione è comunque fortissima. Per tanti ragazzi è stato il momento di risalire in pedana dopo più di un anno.

