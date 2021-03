Imperia, lite in famiglia: 2 persone denunciate per maltrattamenti e minacce. Sequestrati 5 fucili, munizioni e polvere da sparo

Imperia. Le Fiamme Gialle sono intervenute in un condominio a Porto Maurizio, per placare un’accesa lite tra diversi soggetti, appartenenti a due nuclei familiari legati da vincoli di parentela. L’intervento dei militari ha permesso, sul momento, di riportare la calma tra le due famiglie. Tuttavia, successivi tempestivi accertamenti hanno consentito di acquisire circostanziati elementi in ordine a ripetuti precedenti episodi di minacce, anche a mano armata, maturati in un contesto caratterizzato da forti contrasti familiari.

