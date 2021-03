Piste ciclabili, il sindacato degli autisti Amt: “Patente e casco obbligatori per i monopattini”

Genova. Il sindaco Or.S.A. di Genova oggi ha incontrato l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Matteo Campora e i vertici di Amt, rappresentati da Ivana Toso, per trovare soluzioni efficaci che possano far convivere, nel rispetto delle regole, la viabilità green e il Tpl.

“Nell’ultimo periodo sono state tracciate molte corsie ciclabili, come previsto dal D.M. Toninelli del 4 giugno 2019 che attua la norma della legge di Bilancio 2019, il quale da potere ai Comuni di tracciare in maniera libera le piste ciclabili – si legge nella nota stampa diramata al termine dell’incontro – Ovviamente riteniamo che la mobilità sostenibile sia un modello in grado di assicurare diversi benefici, per un uso responsabile dell’energia e una forte diminuzione delle emissioni di anidride carbonica e da sempre Or.S.A. Tpl Genova è vicino allo sviluppo di tale tecnologia, tuttavia è assolutamente fondamentale fare in modo che tale sviluppo sia infrastrutturalmente e normativamente armonico con il tessuto urbano“.

