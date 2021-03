Possetti: “Aspi fuori dalla gestione delle autostrade, no a un velo di polvere su quanto accaduto”

Genova. Un ricordo alle donne che hanno perso la vita nel crollo di ponte Morandi, nel giorno in cui il Comune di Genova torna ad aprire la Radura della Memoria in via Fillak, sotto il nuovo viadotto, ma anche un forte j’accuse nei confronti di Autostrade e della politica che non si sta impegnando abbastanza per restituire giustizia dopo quanto accaduto. Così in un messaggio inviato in questo 8 marzo da Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi.

“Oggi è la Festa delle Donne e vogliamo ricordare in particolare tutte le donne morte nella nostra tragedia senza dimenticare tutte le altre vittime e tutte le donne maltrattate e uccise alle quali questa festa dovrebbe rendere onore. Con questa occasione facciamo alcune riflessioni.

