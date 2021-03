Rossiglione è il primo comune ligure ad aderire alla Giornata della gentilezza

Genova. Il 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera, sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali.

Nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, un’occasione per tutti i comuni italiani per dare il proprio “benvenuto istituzionale” a tutti i bambini nati nel 2020.

