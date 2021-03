Rovegno premia l’asl 3 per l’impegno sui vaccini over 80 e i servizi territoriali

Rovegno. Si è tenuta questa mattina a Rovegno la cerimonia di consegna del “Tallero d’Argento” al Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro per l’impegno e il lavoro svolto a sostegno di Rovegno e della Val Trebbia in relazione alla vaccinazione anti-covid e alla presenza dei servizi sul territorio.

“Nel 1668 – racconta il Sindaco Giuseppe Giovanni Isola – viene concesso a Rovegno il diritto di battere moneta: viene così creato il tallero, riconiato a partire dal 2003 per manifestare un riconoscimento a chi si è impegnato per aiutare e ha mostrato attenzione verso la comunità locale. Con il Tallero d’Argento vogliamo ringraziare in particolare Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3, il quale ci ha aiutato sempre, sia sulla medicina territoriale, anche con l’introduzione della telemedicina per i consulti a distanza, e ora con l’attività vaccinale. Abbiamo voluto anche consegnare due Talleri di Bronzo al dott. Marco Picasso, Direttore del Distretto 12, e alla dott.ssa Anna Raffo, Medico Funzionario del Distretto”.

