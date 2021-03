Sanremo. NonSiamoSoli, associazione di volontariato oncologico di Sanremo organizza, con il Patrocinio di ASL1 Imperiese e di F.A.V.O. (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) ed il supporto del CSV Polis, Centro di Servizi al Volontariato del Ponente Ligure, un corso di formazione per volontari nuovi e già in servizio.

... » Leggi tutto