Sanremo, Fdi: «Un Tricolore per tre donne esempio dell’Italia che non si arrende»

Sanremo. Fratelli d’Italia, in questa giornata dedicata alle donne che hanno fatto grande il mondo, ha voluto dare luce a chi, nonostante la crisi Covid, ha saputo dare l’esempio dell’Italia che non si arrende. Il dipartimento Pari opportunità del nostro partito e l’onorevole Augusta Montaruli hanno messo in campo un’iniziativa nazionale che anche è stata riportata anche nella nostra Provincia di Imperia. Sono, pertanto, state scelte tre donne che si sono distinte durante la pandemia e che hanno messo a disposizione dei cittadini il loro lavoro, la loro competenza e la loro volontà di aiutare gli italiani a risollevarsi da questo tragico momento, a cui è stato donato il Tricolore, simbolo di ringraziamento per quanto fatto con impegno e dedizione.

... » Leggi tutto