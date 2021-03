Sanremo, l’8 marzo delle donne dell’Arma dei Carabinieri: passione, capacità e tenacia al servizio dei più fragili

Sanremo. L’8 marzo, le donne dell’Arma dei Carabinieri lo hanno trascorso come tutti gli altri giorni dell’anno: negli uffici delle stazioni e sulle strade della provincia di Imperia, sempre vicine ai cittadini che necessitano del loro aiuto. Come da 20 anni, da quando nel 2000 le forze armate in Italia iniziarono ad arruolare anche le donne, i militari della Benemerita, uomini e donne che siano, lavorano fianco a fianco con il solo obiettivo di tutelare i più fragili dai soprusi e dalle ingiustizie, garantendo sempre l’ascolto di chi ha bisogno. E proprio per questo, l’apporto delle donne nell’Arma ha un ruolo centrale anche per ciò che rappresentano in quanto Carabinieri, quando, ad esempio, si trovano ad ascoltare e rassicurare una donna maltrattata dal compagno, raccogliere la testimonianza di un anziano truffato, riuscire a comprendere anche solo da uno sguardo il grido d’aiuto di un bambino vittima di abusi.

... » Leggi tutto