Sanremo. E’ stata approvata oggi dalla Giunta comunale la delibera quadro per promuovere istanza di finanziamento per complessivi 15 milioni di euro che presenterà Regione Liguria al Ministero delle Infrastrutture nell’ambito dei “Programmi Innovativi per la Qualità dell’Abitare”, in un progetto che ammonta a complessivi 30 milioni di euro.

