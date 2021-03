Scuole superiori chiuse e stop alle navette, le aziende dei bus: “Torniamo nel dramma totale”

Genova. “L’ordinanza a sorpresa del presidente Toti con la chiusura delle scuole superiori e l’immediata sospensione dei servizi scolastici in appoggio al trasporto pubblico ha riportato l’intera categoria nel dramma totale”. Nelle parole di Renzo Balbi, titolare di GenovaRent e rappresentante del mondo dei bus turistici, c’è tutto lo sconforto di chi sperava di avere scampato il peggio. E invece, tra gli effetti collaterali della didattica a distanza per tutti gli istituti, c’è anche una brusca frenata per tutte le aziende del settore che adesso rimarranno ancora a secco. E chissà fino a quando.

“Dopo i buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane sul numero dei ragazzi trasportati dai nostri mezzi, e considerato che la maggior parte della nostra regione si trova in zona gialla, nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di dovere nuovamente fermare 200 pullman in Liguria e rimettere il personale in cassa integrazione – spiega Balbi – Gli affitti, le tasse, i leasing non si fermano e in compenso ritorniamo a non fatturare. In questa situazione molte aziende saranno costrette a chiudere anche perché di ristori ne sono arrivati pochi e solo a piccole aziende”.

