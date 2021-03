Un concorso dedicato alla Liguria promosso dalla casa editrice Dreambook

Genova. Coerentemente con lo spirito che, fin dal momento della sua nascita, vuole dreamBOOK edizioni, casa editrice toscana con una sede a Genova coordinata dalla dr.ssa Flavia Dorina Copello, partecipe delle iniziative atte a valorizzare il territorio e le sue bellezze oltre che a sostenere iniziative di solidarietà, è stato lanciato un concorso dedicato alla Liguria: DIECI RACCONTI PER LA LIGURIA vuol essere un omaggio alle meraviglie di questa regione attraverso un racconto di qualsiasi genere (giallo, noir, thriller, saga familiare, fantasy, biografia o autobiografia, storia classica) delle lunghezza massima di 30 cartelle (2000 battute/cartella).

I dieci migliori racconti scelti da una giuria tecnica saranno pubblicati in una antologia che sarà messa in vendita sia nelle librerie tradizionali che in quelle on line.

... » Leggi tutto