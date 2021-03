Vaccini Covid, domani partono le prenotazioni dal medico di famiglia, ma il sistema ha già problemi

Albenga. Domani, martedì 9 marzo, come ha annunciato la Regione partono le prenotazioni per i vaccini dal medico di famiglia, ma la confusione sembra regnare sovrana.

I medici di famiglia, che nella giornata odierna sono già stati sommersi di telefonate da parte dei pazienti che chiedono informazioni, si dichiarano preoccupati perchè non in grado di offrire riposte esaurienti. Sul sito dedicato alla prenotazione della vaccinazione, infatti, oggi è comparsa più volte la scritta “utente non abilitato”.

... » Leggi tutto