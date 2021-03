Vaccino Covid, 6 centri a Genova per la nuova fase dal 15 marzo. Spunta anche il Palafiumara

Genova. Saranno sei in tutta a Genova i punti attivi dal 15 marzo per vaccinare il personale scolastico, la polizia locale, i dipendenti degli uffici giudiziari e i volontari della protezione civile. A spiegarlo oggi, durante la presentazione del nuovo centro allestito in via Cesarea per gli over 80, è stato il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

Da domani queste categorie (si tratta di circa 44mila persone in tutta la Liguria) potranno prenotare attraverso il proprio medico di famiglia e dalla prossima settimana potranno farsi vaccinare, sempre dai medici, ma in appositi ambulatori allestiti nelle varie zone della città: i nuovi centri saranno nella Casa della Salute di Voltri, nell’ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente, all’ospedale Celesia di Rivarolo, in piazza Piccapietra, all’ex ospedale di Nervi e nella Casa della Salute di Struppa. In ognuno di questi locali si alterneranno ogni giorno otto medici che somministreranno circa 250 dosi di vaccino AstraZeneca.

