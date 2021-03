Affitti “equi” per studenti e anziani, così il quartiere sotto il ponte di Genova rinasce e dribbla il rischio gentrification

Genova. Sarà affrontato questo venerdì in commissione consiliare il tema della trasformazione dei palazzi di via Porro e Campasso, sotto il viadotto Polcevera, disabitati dal 14 agosto 2018 ma non demoliti insieme al ponte Morandi.

La giunta comunale presenterà la delibera con lo schema di convenzione tra il Comune, proprietario degli immobili dopo l’applicazione del decreto Genova, e Spim, la società immobiliare partecipata al 100% dallo stesso Comune.

... » Leggi tutto